Efeler Belediyesi selin izlerini siliyor

Başkan Atay'ın talimatıyla Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sel sebebiyle yıkılan ev, bahçe ve arazi duvarlarını yeniden inşa etti.

Geçtiğimiz hafta Aydın'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına Efeler'e bağlı Dalama Yeniköy Mahallesi'nde ciddi hasara neden olmuştu. Meydana gelen sel felaketinde evlerin bahçe duvarları yıkılmış, yollar ulaşıma kapanmıştı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, beraberindeki heyetle hadisenin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren bölgede incelemeler gerçekleştirmiş, Efeler Belediyesi ekipleri de afet bölgesinde yoğun çalışmalarda bulunmuştu.

Hayat normale dönüyor

Selin neden olduğu zararın bilançosunun belirlenmesi için Efeler Belediyesi tarafından oluşturulan Hasar Tespit Birimi'nin raporları doğrultusunda kolları sıvayan ekipler, gerçekleştirilen çalışmalarla mahallede hayatın normal akışına dönmesini sağladı. Bir yandan yıkılan yolları tekrar yaparak ulaşımı sağlayan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da afetzedelerin yıkılan ev, bahçe ve arazi duvarlarını onardı.

Afet sonrası yönetimini başarıyla gerçekleştirerek takdirleri toplayan Efeler Belediyesi, selzedelerin acil ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamıştı. Vatandaşlara tankerlerle içme suyu temin eden ekipler, erzak yardımında bulunmuş, Efe Masa çalışanları da selzedelere maske ve dezenfektan dağıtmıştı.

Teşekkür ettiler

Uzatılan yardım eli için Efeler Belediyesi'ne teşekkür eden mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın ve belediye çalışanlarının ilk günden bu yana kendilerini hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek teşekkür ettiler. Dalama Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali İnanç da desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a teşekkür etti.