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Efeler Belediyesi, taziye evini yeniliyor

Aydın’ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bulunan Taziye evi, Efeler Belediyesi ekipleri tarafından bakıma alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan Taziye evi, Efeler Belediyesi ekipleri tarafından bakıma alındı.


Efeler Belediyesi, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan belediye bünyesindeki yerlerde boyama, tamirat gibi çalışmaları hızla gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki taziye evi, kıraathane gibi yerlerin pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı olmasını fırsata çevirerek, bu yerlerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarının bu kapsamda mesai harcadığı son yapı, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan Efeler Belediyesi Taziye Evi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalle halkının pandemiden önce çok sık kullandığı Taziye Evi'ni Başkan Atay'ın talimatıyla yepyeni bir görünüme kavuşturmak için çalışıyor.

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