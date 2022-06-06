Efeler Belediyesi, temiz çevre için çalışıyor

Bu çerçevede görev alan Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve ilgili müdürlükler, ‘Temiz Çevre Temiz Efeler' için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler Belediyesi, Sıfır Atık Projesi, kirletici gaz ölçümleri, atıkların ayrıştırılması, kuru ot temizliği denetimi gibi temiz çevre çalışmalarıyla Efeler halkından tam not alıyor. Kış aylarında katı yakıt ve duman denetimlerine ağırlık veren Efeler Belediyesi, yaz aylarında ise sıcaklıkların artması ile çıkabilecek muhtemel bir yangının önüne geçmek için, boş arsalardaki kuru ot temizliğiyle ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Kentin hava kalitesini artırmak amaçlı kirletici gaz ölçümleri de yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, resmi internet sayfası üzerinden ölçüm sonuçlarını vatandaşlarla paylaşıyor. Su kirliliğini kaynağında önlemek amaçlı olarak dere yatakları ve yan kollarında atık tespitleri ve temizleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kentin yoğun merkezlerine, atıkların ayrıştırılarak geri kazanılabilmesi amacıyla 7'li atık toplama sistemleri ve tekstil atığı toplama kumbaraları konularak sürdürülebilir kent vizyonuna katkı sağlanıyor. Toprağa karıştığında en büyük kirletici olan pillerin toplanması için de toplama kampanyaları organize ediliyor. Bu çerçevede okullarla işbirliği yapılıp, özendirici hediyelerle gençlere çevre duyarlılığı aşılanıyor.

Vatandaşlardan gelen çevre konulu talep ve şikayetler de ivedilikle değerlendirmeye alınarak, sonuçlandırılıyor.