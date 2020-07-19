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Efeler Belediyesi, tenis kortunda çevre bakım çalışması gerçekleştirdi

Efeler Belediyesi, Aydın Kemer Tenis Kortu’nda çevre bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, Aydın Kemer Tenis Kortu'nda çevre bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Efelerli sporseverlerin uğrak noktalarından biri olan tenis kortu, bahçesine ekilen çiçekler ile hoş bir görünüme kavuştu.


Kentin çehresini ve yeşil alanlarını estetik bir görünüme kavuşturmak için seferber olan belediye ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları ile Kemer Mahallesi'nde bulunan Aydın Kemer Tenis Kortu'nda bakım-onarım ve hijyen çalışmaları gerçekleştirildi.


Kort bahçesindeki oturma alanlarının çevresine çiçekler eken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, uzamış olan ağaçları budadı ve yabani otları temizledi. Tenis sahasında görev alan Temizlik İşleri ekipleri, vatandaşların daha hijyenik bir ortamda spor yapabilmeleri için kort zeminini yıkadı.


Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren sporseverler Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a teşekkürlerini iletti.

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