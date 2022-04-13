Efeler Belediyesi, tıp öğrencilerini ağırladı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencileri, halk sağlığı stajları çerçevesinde Efeler Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Özkısacık tarafından imzalanan eğitim iş birliği protokolü gereğince ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri Efeler Belediyesi'ni ziyaret etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'la da bir araya gelen öğrencilere daha sonra Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, belediye birimlerinin görevleri ile halk sağlığı, iş yeri hekimliği, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgi verdi. Tıp Fakültesi öğrencilerinin ziyareti Kemer Mezarlığı'nda yapılan bilgilendirme ile son buldu.