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Efeler Belediyesi Ulusal Satranç Turnuvası başladı

Efeler Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği Ulusal Satranç Turnuvası, Özel Başak Koleji’nde başladı.

Efeler Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Ulusal Satranç Turnuvası, Özel Başak Koleji'nde başladı. Turnuvanın açılışını Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay yaptı.


Turnuva açılışında konuşan Başkan Atay, "Hepiniz hoş geldiniz. Efeler dışından, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen sporcularımız var. Umarım Efeler'i beğenmişsinizdir. Efeler Belediyesi olarak ilk kez Ulusal Satranç Turnuvası düzenliyoruz. Gelecek sene ödülleri de arttırarak daha kapsamlı, daha yoğun katılımlı bir Satranç Turnuvası düzenleyeceğiz. Tüm sporcularımıza, turnuvada başarılar diliyorum" dedi.


Başkan Atay satranç sporcularını, 17 Kasım 2019 Pazar günü Işıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan Deve Güreşleri'ne davet etti. Atay: “Yarın da Işıklı Mahallesi'nde deve güreşleri etkinliğimiz var. Fırsat bulursanız, seyretmek isteyebilirsiniz. Farklı bir etkinlik bizim için. Oraya da bekleriz” dedi.



A Kategorisi, B Kategorisi, 8 Yaş Altı Kategorisi ve 12 Yaş Altı Kategorisi olmak üzere toplam 4 kategori şeklinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin çeşitli ilçelerinden lisanslı sporcuların katıldığı turnuva, 19 Kasım 2019 Salı günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

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