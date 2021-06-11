Efeler Belediyesi uluslararası kongreye katıldı

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Kovid-19 pandemi sürecinde Dünya'da ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler temalı kongrede, Efeler Belediyesi, 'Koronavirüsle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü (Efeler Belediyesi Örneği)' konulu bildiri sundu. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayten Can ile birlikte katıldıkları kongrede, Efeler ilçesinin nüfusu ve coğrafi konumu, Efeler ilçesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Korona virüsün çıkışı ve yayılması, Efeler Belediyesi'nin Korona virüsle mücadelede aldığı önlemler, Korona virüs izleme komisyonu, Efeler Belediyesi'nin Korona virüs ile mücadelede yürüttüğü çalışmalar, temizlik-hijyen, denetleme, sağlık çalışanlarına destek, kadınlara destek, kadın dostu kent taahhütnamesinin imzalanması, esnafın desteklenmesi, sosyal yardım ve gıda yardımı, Ovaeymir dijital eğitim merkezi, eğitim desteği, kitap kafe, matematik parkı, psikolojik destek, kadın-aile-çocuk psikososyal destek merkezi, intihar raporu, otizm yaşam merkezi ve tarımsal alanda çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.