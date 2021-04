Efeler Belediyesi Uluslararası Online Performans Festivali'nde

Korona virüs tedbirleri kapsamında kültür ve sanat etkinliklerini online olarak sürdüren Efeler Belediyesi, Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali'ne (Internatıonal Onlıne Short Performance Festival) kabul edildi.

Pandemi döneminde, Efeler Belediyesi'nin internet televizyonu Efeler Belediyesi TV'nin Facebook ve Youtube hesapları üzerinden online etkinliklerine devam eden Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kez önemli bir uluslararası sanat projesinin katılımcılarından biri oldu.

‘Kahvaltıdan önce' oyunu uluslararası festivalde

Sarıyer Belediye Tiyatrosu ve Maltepe Belediye Tiyatrosu'nun organize ettiği; 27 Mart'tan itibaren yayınlanan, 12 ülke ve 28 şehirden, 54 topluluğunun tiyatro ve dans performanslarıyla katıldığı Uluslararası Online Kısa Perfromanslar Festivali'ne, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu da kabul edildi.

1936 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne ve dört Pulitzer Ödülü'ne değer görülen Amerikalı oyun yazarı Eugene O'Neill'in yazdığı, Serkan Fırtına'nın yönettiği “Kahvaltıdan Önce” adlı oyunla festivale katılan Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun performansı, 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da festivalin online platformları olan Sarıyer TV - Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden sanatseverlerle buluşacak.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu atölyesinden Pınar Yılmaz Taş'ın oynadığı, Yönetmenliğini Serkan Fırtına'nın yaptığı, Mehmet Emektar'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunun reji asistanı; İbrahim Gergin, ışık ve ses teknisyenleri ise, Fatih Kasarlıoğlu ve İlkem Barış Demirezer. Efeler Belediyesi TV tarafından çekimleri yapılan oyunun görüntü yönetmeni Bağdar Başkoru, kamera-kurgu ekibi Mehmet Şahin, Selin Çetinkaya ve Güzin Okçu'dan oluşuyor. Oyunun İngilizce alt yazısı ise Nurettin Beşer'e ait.

Sarıyer TV ve Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya kanallarında 25 Nisan'a kadar yayınlanmaya devam eden festivalde; Azerbeycan'dan Kazakistan'a, Fransa'dan İtalya'ya kadar birçok ülke ve Diyarbakır'dan Adana'ya, İstanbul'dan Bodrum'a kadar çok sayıda şehirden farklı topluluklar bir araya geldi.

‘Biz Hala Buradayız!' (We Are Still Here) sloganıyla yola çıkan, kültürlerarası farkındalığa sanatsal bir katkı sunmayı hedef edinen festival, , Dünya'nın birçok ülkesinde ilgiyle takip ediliyor.

“Başkan Atay tüm katılımcıları kutladı”

Söz konusu festivale yönelik açıklamalarda bulunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şu ifadeleri kullandı; “Pandemi nedeniyle yüz yüze kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiremiyor olmaktan üzgünüz. Ancak Efeler Belediyesi TV aracılığıyla birçok tiyatro ekibini sanatseverlerle buluşturduk ve buluşturmaya devam ediyoruz. Tiyatro ekibimizin böylesine anlamlı ve özel bir festivale katılıyor olmasından dolayı çok mutluyum. Sanatın birleştirici gücüne büyük bir katkı sunan festival için Maltepe ve Sarıyer Belediyelerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi ve tüm katılımcıları kutluyorum.”