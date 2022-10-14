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Efeler Belediyesi Umurlu halkının talebini yerine getirdi

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesinde yaşayan vatandaşların talebini yerine getirerek, Mustafa Kemal Yılmaz Parkı’nın tabelasını yeniledi.

Efeler Belediyesi, Umurlu Mahallesinde yaşayan vatandaşların talebini yerine getirerek, Mustafa Kemal Yılmaz Parkı'nın tabelasını yeniledi.



Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülen Mustafa Kemal Yılmaz Parkı tabelasını yeniden yaptırarak yerine yerleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 8 yıl Aydın milletvekilliği yapan Mustafa Kemal Yılmaz, siyasetçi kimliğinin yanında eğitimci, şair ve yazar Mustafa Kemal Yılmaz'ın biyografisi tabelada yer alıyordu. Halk tarafından çok sevilen ismin biyografisini içeren tabelanın hızlı bir şekilde yeniden yerine yerleştirilmesi, Umurlulu vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.

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