Efeler Belediyesi, Umurlu'yu güzelleştiriyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Eylül ayında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı E87 yolu üzerindeki Umurlu Mahallesi'yle sınırlı olan anayolun çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının sorumluluğu Efeler Belediyesi'ne devredilmişti. Bunun üzerine Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla ivedilikle çalışmalara başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri anayola yepyeni bir görünüm vererek uzun zamandır talepte bulunan Umurlu'luları sevindirmişti.

Yaklaşan bahar ayları öncesinde çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, aynı alanda peyzaj çalışmaları gerçekleştirdi. Efeler İlçesi'ni daha estetik bir görünüme kazandırmak için yoğun mesai harcayan ekipler Umurlu'lu vatandaşların yüzünü güldürdü.

Diğer yandan mahallede çalışan Fen İşleri Müdürlüğü çökme, parke düzeltmeleri gibi tadilat işleri gerektiren çalışmalar için kurulmuş “Mobil Ekip” ile birlikte pazartesi günü çalışmalarına başlangıç yaptı. 2007 sokakta çalışan ekipler, 1 ay boyunca mahallede tarama yapıp hasarlı noktaları düzeltecek ve diğer mahallelerde bahar öncesi çalışmalarına devam edecek.

Devam eden çalışmalar ile ilgili Başkan Atay'a teşekkür eden Umurlu Muhtarı Soner Afşar, “Başkanımız bozuk olan yolların tadilatı ile ilgili gerekli talimatları vermiş bulunmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm Umurlu'da çalışmalarını sürdürmekte. Kalan yollarda sırasıyla program dahilinde tadilat görecek” dedi.