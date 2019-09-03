Efeler Belediyesi Üretici Kadınlar Sergisinin açılışı yapıldı

Efeler Belediyesi tarafından 07 Eylül Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilki olan Üretici Kadınlar Sergisinin açılışı yapıldı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen sergisinin açılışını Efeler Belediyesi Başkan vekili Abidin Arslan yaptı. Arslan üretici kadınların el emeklerini sergilediği stantları gezerek üretici kadınlardan bilgi aldı.

Efeler Belediye Başkan vekili Abidin Arslan,07 Eylül Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunu düzenlemiş oldukları etkinliklerle dolu dolu halkla iç içe kutlamak istediklerini belirterek, “07 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu etkinlikleri çerçevesinde, Efeler Belediyesi olarak değişik etkinliklerimiz var. Açılışımızı Üretici Kadınlar ile yaptık. Bugünden itibaren her gün 07 Eylül Kurtuluş Günü'ne kadar bu şekilde tiyatro gösterileri ve diğer etkinlikler olacak. Bugünkü etkinliğimizde kadınların evde üretebilecekleri bir şeyler olduğunu gösterme açısından bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Fatih başkanımızda çok önemsiyor. Kendisi de bugün burada olmak istedi ama yoğun iş programından dolayı katılamadı. Kadınlarımızı bu hususta her zaman desteklemeye hazırız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kurtuluş Günü kapsamında 3-4-5 ve 6 Eylül tarihlerinde, söyleşi, tiyatro, yörük şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.