İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi uygulama okulunda çevre düzenlemesi yaptı

Efeler Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesi Hacı Hüseyin Arslan Özel Uygulama Okulu’nda bahçe ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesi Hacı Hüseyin Arslan Özel Uygulama Okulu'nda bahçe ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.


İlkokul, ortaokul ve liselerin açılması planlanan 31 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Bu akşam gerçekleştirilecek birim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor. Efeler Belediyesi de her ihtimale karşı korona virüs gölgesinde sürdürülecek yeni eğitim-öğretim yılının hazırlıklarına günler öncesinden başladı.


Hayata geçirdiği EFESEM Akademi ve EFEDERS gibi projelerle eğitim alanında hizmetler sunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, okul yönetiminin isteği üzerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarını Hacı Hüseyin Arslan Özel Uygulama Okulu'na yönlendirdi. Ekipler, özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulun bahçesi ve çevresinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çim biçme, yabani ot temizliği, ağaç ve bitkilerin bakım çalışmalarının ardından okul bahçesi güzel bir görünüme kavuştu. Ayrıca ekipler tarafından özel öğrencilerin ders aralarında dinlenmeleri ve keyifli vakitler geçirebilmeleri için oturaklar konuldu.


“Özel çocuklarımız bizim için değerli”


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay çalışmayla ilgili olarak “2020-2021 eğitim öğretim yılı önümüzdeki ay başlıyor. Pandemi sürecinde her zamankinden daha titiz daha düzenli olmak zorundayız. Okul yönetiminin isteği üzerinde özel öğrencilerimizin bulunduğu Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriyorlar. Özel çocuklarımız bizim için çok değerli. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.