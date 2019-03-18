Efeler Belediyesi vatandaşlara mazı fidanı dağıttı

Efeler Belediyesi, ‘Bir ağaç, bir nefes' sloganıyla vatandaşlara binlerce mazı fidanı dağıtarak Orman Haftasına dikkat çekti.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ”Orman insanların ekmek, su, hava gibi sürekli ihtiyaç duydukları doğal kaynaklardan birisidir. Ormanların korunması, çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun, hem de dünyamızın önemli bir sorunudur. Her yıl Mart ayı içinde bir haftayı Orman Haftası olarak kutluyoruz. Bize bu kadar yarar sağlayan, ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip, yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız. Bizim, hepimizin olan bu ulusal serveti korumak ve daha da çoğaltmak, bir vatandaşlık görevimizdir. Ormanlar senin, benim, onun değil hepimizin ve gelecek kuşaklarındır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir' diyerek ormanların önemine dikkat çekmiştir. Büyük Ata'mızın ağaç ve orman sevgisini göz önüne alarak ormanlarımızı korumamız ve her yıl kıraç alanları ağaçlandırmamız bir vatanseverlik gereğidir. Bizde Efeler Belediyesi olarak, bu düşünceye inanışla ‘Bir ağaç, bir nefes' sloganıyla vatandaşlarımıza fidan dağıtarak konunun önemine dikkat çekmek istedik. Mutlu, sağlıklı ve neşeli insanlar yetiştirmek, güzel bir hayat sürmek istiyorsak ormanlarımıza sahip çıkmalı, yurdumuzu ağaçlandırmak için sürekli çalışmalıyız. Unutmayalım ki, ormanlar, bir ülkenin akciğerleridir” dedi.