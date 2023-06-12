Efeler Belediyesi Yedieylül Mahallesi'nin yollarını yeniledi

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, sorumluluk alanlarında olan noktalarda erişimin kolay sağlanması için üst yapı çalışmalarına devam ederken, Yedieylül Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan Efeler Belediyesi, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son adresi Yedieylül Mahallesi oldu. Eskimiş parke taşlarını söküp yerine yenilerini yerleştiren ekipler, çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek için özenle çalıştı. Yolların yeterince eskidiğini söyleyen vatandaşlar, belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.

Efeler Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.