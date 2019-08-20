Efeler Belediyesi yeni logo için yarışma açtı

Ağustos ayı başında Belediye Meclisi'nin onayladığı yarışmanın şartnamesi yayınlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, hızla gelişen Efeler'in önemli kültürel değerlerinin yanı sıra, sosyal yapısı, eğitim altyapısı ile “Marka Kent” olma çalışmalarına yeni bir logo tasarımı ile katkı koymak istediklerini söyledi. Atay, 2014 yılında kabul edilen belediye logosunun değiştirilmesi konusunda gelen yurttaş taleplerinin dikkate alındığını belirtti. Belediye Meclisi'nin de bu yönde bir karar alarak yarışma düzenlenmesine onay verdiğini hatırlattı.

Efeler Belediyesi'nin açtığı yarışma şartnamesinde özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı bir logo beklentisi de dile getirildi.

Şeffaflık ilkesi gereği Efeler Belediyesi ve Efebel Şirketi çalışanlarının yarışmaya katılamayacağı kararı alındı. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce başka yarışmaya katılmamış olması şartı da getirildi.

Yarışmada, birinci seçilecek esere 20 bin lira, 2. ve 3'lüğe ise 5'er bir lira para ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler 13 Eylül 2019 tarihine kadar eserlerini Efeler Belediyesi'ne ulaştıracaklar. Seçici Kurul, 16 – 20 Eylül arasında eserleri değerlendirecek.

Daha sonra bu eserler 23 -29 Eylül arasında www.efeler.bel.tr adresinde ve Belediye Binası giriş katında halk oylamasına sunulacak. Sonuçlar ise 30 Eylül'de ilan edilecek.