İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi yeni yılı çocuklarla karşıladı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, kültür merkezlerinde çocuklar için yılbaşı programları düzenledi.


Efeler Belediyesi, 2020 yılına girilirken çocukları unutmadı. Serçeköy, Baltaköy ve Kızılcaköy mahallerindeki kültür merkezlerinde düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliklerinde, çocuklar şarkılar ve oyunlarla 2020 yılına girmenin heyecanını yaşadı. Öğretmenleri, aileleri ve belediye çalışanları ile keyifli vakitler geçiren Efelerli çocuklar, yeni yıl pastasını 2020'de gerçekleşmesini umdukları dilekler ile kestiler. Etkinlikte, Efeler Belediyesi tarafından basılan Mustafa Ünver'in “Bu Sesler de Neyin Nesi?” adlı hikaye kitabı çocuklara hediye edildi.


Aldıkları hediyeden ve yaşadıkları eğlenceli saatlerden duydukları mutluluk yüzlerinden okunan çocuklar Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.