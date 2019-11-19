Efeler Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'nde yeşil alanların bakımını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın, ilçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için verdiği talimatla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hızla devam ediyor. Adnan Menderes Mahallesi'nde Muğla Bulvarı kenarında yol boyu yer alan ve Efeler Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren yeşil alanlar ile Enerji Park ve çevresindeki yeşil alanların bakım çalışmasını yapan ekipler, ağaç budama ve ot biçme işlemi gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen çalışmada vatandaşlara ve çevreye zarar verilmemesi için büyük bir hassasiyet gösterildi. Budanan ağaç dalları ve temizlenen otların ardından park ve kaldırımlar ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.

Kentte vatandaşlar ile birlikte daha güzel bir doğada daha güzel bir havayı soluyarak, tüm güzellikleri paylaşarak yaşamak için gayret gösterdiklerini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Akay, ilçe genelinde yeşil alanların bakımı için belediye ekiplerinin düzenli olarak çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Başkan Atay sözlerine şu şekilde devam etti: “Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallelerimizde ağaç budama ve ot biçme çalışmaları yürütüyor. Yapılan çalışma ile yerlere kadar sarkan dalları temizliyoruz, ağaçlarımızı budayarak yeni mevsime hazırlıyoruz, parklarımızdaki ve yol kenarındaki otların biçme işlemlerimi gerçekleştiriyoruz. Personelimiz çalışmaları büyük bir özenle yürütüyorlar.”

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Adnan Menderes Mahallesi sakinleri, Başkan M. Fatih Atay'a teşekkürlerini illetti. Çalışmaların periyodik olarak diğer mahallelerde de sürdürüleceği bildirildi.