Efeler Belediyesi yol çalışmaları ile dikkat çekiyor

Bu güne kadar 855 bin metre kare yeni yol ile 400 kilometre kırsal mahalle ve bahçe yolları tesviye çalışmaları yapıldı.

Kurulduğu 2014 yılında bir kazma ve bir küreğe dahi sahip olmayan Efeler Belediyesi, tüm birimlerini kısa sürede yapılandırmasını tamamlayarak işler duruma getirdi. Tüm bunların yanı sıra Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatları ile alınan iş makineleri ile yol hamlesi başlatılırken bu güne kadar yapılan yol çalışmaları göz doldurdu. Büyükşehir kanunu ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanları ve merkez mahallelerde büyük bir özveri ile çalışan ekipler, binlerce metre kare yeni yol ve tamirat işlemleri gerçekleştirdi.

Kırsal kesimlere büyük önem veren Efeler Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanları ve bahçe yollarında 400 kilometre tesviye çalışması yaptı. Tüm mahallelere eşit hizmet anlayışı ile çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 83 bin metre kare yol ve kaldırım tamiratı, 855 bin metre kare yeni yol ve kaldırım imalatı, 192 bin metre kare asfalt sathi kaplama, 25 bin metre kare sıcak asfalt, 113 bin metre yeni bordür ve yağmur oluğu döşeme işlemleri gerçekleştirirken 450 bin metre kare de yeni ham yol açtık. Efeler halkı hizmetin en güzelini hak ediyor. Bunun için var gücümüzle çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Yeni kurulan bir belediye olarak tüm imkanlarımızı reklam yapmak yerine halkımızın yararına olacak işlerde kullandık” ifadelerini kullandı.