Efeler Belediyesi yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı Adnan Menderes Mahallesi Esentepe Mevkii'deki toprak yolları asfaltla kapladı.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan son çalışmayla Adnan Menderes Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine Esentepe Mevkii'deki 1.5 kilometrelik toprak yol asfaltlandı. Ekipler, Adnan Menderes Mahallesi Esentepe Mevkii'deki 560'ıncı sokakta çalışmalarını tamamladı.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün Tepecik Mahallesi'ndeki şantiye alanına kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi çerçevesinde ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için belediye envanterine eklenen son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı, mayıs ayındaki tanıtımın ardından hizmete girmişti. Efeler Belediye Başkanı Atay, söz konusu araç sayesinde köy ve yayla yollarında dahi asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söylemişti. Kocagür Mahallesi, Dalama Yeniköy Mahallesi'nden sonra Adnan Menderes Mahallesi'nde de çalışmalar son hızıyla devam ediyor.