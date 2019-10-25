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Efeler Belediyesi2nden anlamlı cumhuriyet hediyesi

AYDIN (İHA) – Efeler Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde esnafa ve halka Türk Bayrağı dağıttı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlanması için esnafın işyerlerine halkın balkonlarına bayrak asması isteğinde bulundu.


Efeler Belediyesi görevlileri tarafından dağıtılan Türk Bayrağı'nı alan esnaf ve vatandaşlar, Başkan M. Fatih Atay'a teşekkür ettiler. Efeler sakinleri, Cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkan belediyecilik anlayışı sergilendiğine dikkat çektiler.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise kutlama mesajında “Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği vatan topraklarımız bizim en kutsal varlığımızdır. Bayrağımız altında birlik ve bütünlüğümüzü bozmadan topraklarımıza ilelebet sahip çıkacağız” dedi.


Atay, milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik hareketlerin hiçbir zaman halkta karşılık bulmayacağını da kaydetti.

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