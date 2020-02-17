Efeler Belediyesi'nde hijyen eğitimi verildi

Efeler Belediyesi ve 4K Bilgilendirme Kariyer Eğitim ortaklığında gerçekleşen seminerde iş yerinin nasıl temiz tutulacağı, hijyenik ortam standartları ve temiz bir iş yeri için hijyen periyodları konularında eğitim verildi.

Kontenjan ile düzenlenen seminere gıda ve su alanında çalışan kişiler ile birlikte Menderes Park ve Saklı Bahçe gibi Efeler Belediyesi'ne bağlı işletmelerden toplamda 40 kişi katıldı. Önceden belge almış kişilerin de bilgilerini tazelemek amacıyla katıldığı seminerde, eğitim alan tüm kişilere girecekleri sınav sonrasında başarı sağlamaları sonucunda katılım belgesi verilecek.