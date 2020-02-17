İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi'nde hijyen eğitimi verildi

Efeler Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği dahilinde belediye bünyesinde ilk kez hijyen konulu bir eğitim gerçekleştirdi.


Efeler Belediyesi ve 4K Bilgilendirme Kariyer Eğitim ortaklığında gerçekleşen seminerde iş yerinin nasıl temiz tutulacağı, hijyenik ortam standartları ve temiz bir iş yeri için hijyen periyodları konularında eğitim verildi.


Kontenjan ile düzenlenen seminere gıda ve su alanında çalışan kişiler ile birlikte Menderes Park ve Saklı Bahçe gibi Efeler Belediyesi'ne bağlı işletmelerden toplamda 40 kişi katıldı. Önceden belge almış kişilerin de bilgilerini tazelemek amacıyla katıldığı seminerde, eğitim alan tüm kişilere girecekleri sınav sonrasında başarı sağlamaları sonucunda katılım belgesi verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.