Efeler Belediyesinden 5 yılda 53 yeni park

Aydın'ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından merkezde kurulan Efeler Belediyesi kısa süre içerisinde büyük işler başardı. 2014 yılında kurulan, kurucu Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın gösterdiği üstün gayret ile tüm birimleri ile sorunsuz bir şekilde çalışmalarını sürdüren belediye 5 yılda 53 yeni park yaptı. Toplamda 55 bin metrekare alanda bulunan parklar göz doldurdu. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında da parklar oluşturan Efeler Belediyesi, parklara koyduğu oyun grupları ile çocuklardan, yaptığı peyzaj düzenlemeleri ile de yetişkinlerden tam not aldı.

Yeni park yapımının yanı sıra mevcut parklarda da yenilemeler yapıldı. Revize edilen parkların birçoğunda oturma bankları ve oyun grupları yenilendi. İmamköy Mahallesi'nde de vatandaşların gönül rahatlığıyla ailece gelip piknik yapabilecekleri bir mesire alanı oluşturularak halkın hizmetine sunuldu.

Efeler halkının 7'den 70'e en güzel hizmeti hak ettiğini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Ortalama olarak her yıl 10 yeni parkı hizmete açmış bulunmaktayız. Ayırt etmeksizin kentimizin her alanına hizmet götürdük. Yukarı Kayacık'tan Dereköy Mahallemize kadar hemen hemen her mahallemize parklarımız ile imzamızı attık. Bu bizim için en güzel başarıdır. Çünkü her yaştan Efeler halkı, hizmetin en güzelini hak ediyor" dedi.