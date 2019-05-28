Efeler Belediyesinden Adnan Menderes'te müjdeli iftar

Efeler ve Aydın Büyükşehir Büyükşehir Belediye'lerinin ortaklaşa düzenlediği iftar programları tüm hızıyla devam ediyor.

Ramazan ayının başından beri hemen hemen tüm iftar programlarına bizzat katılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Adnan Menderes Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Efeler Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleşen iftar yemeğine vatandaşın ilgisi büyüktü.

Düzenlenen iftar yemeklerinde gün geçtikçe vatandaşın talebi ve katılımı da artıyor. Dün gerçekleşen iftar programına ise 1000 kişi katıldı. Topun atılması ile birlikte konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok memnunum. Ramazan ayının başından bugüne iftar yemeklerimiz git gide yoğunlaştı. Tahmin ettiğimiz sayının oldukça üzerinde bir katılım olduğunu görüyorum, bu da bizleri ve büyükşehir belediyemizi çok memnun ediyor. Bugün birlikte ve sayenizde Adnan Menderes resmen doldu taştı” dedi.

“Kapalı pazar yeri yapılacak”

Belediye başkanlığında iki ayı geride bırakan M. Fatih Atay, seçim zamanı verdiği sözleri bir bir hayata geçirmeye başladı. Gittiği yerlerde özellikle pazar yerleri ile ilgili rahatsızlıklarını belirten vatandaşlara uygun yerler bulunduğu takdirde kapalı pazar yerlerinin hayata en kısa sürede geçirileceğini belirtmişti. Yaptığı konuşmada müjdeyi veren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Efeler Halkı'nın ve pazarcımızın kapalı pazar yerleri ile ilgili taleplerini seçim zamanından çok iyi biliyorum. Seçilir seçilmez pazarcının işgaliyesine yüzde 50 indirim uygulayacağımı söylemiştim, bunu gerçekleştirdim; sıra halkımızı ve pazarcımızı birlikte memnun etmekte. Ben Efeler'e bir söz verdim, elimizdeki bütçe kısıtlı da olsa sizlere verdiğim sözleri yerine getirmek için ben ve tüm belediye personelimizin canla başla çalıştığına hiç şüpheniz olmasın. Çalışmalarımızın ilkinin müjdesini verme zamanı geldi. Çok değil kısa zaman sonra Adnan Menderes Mahallemize kapalı pazar yerinin çalışmalarına başlayacağız.” dedi.

Mahalleli birlikte iftarını gerçekleştiren Atay, düzenlenen yemeğin ardından çocuklarla ve vatandaşla birlikte sohbet etti.