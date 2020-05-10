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Efeler Belediyesi'nden annelere sürpriz

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Efe Masa ekipleri, Anneler Günü’nde Efeler’de yaşayan annelere çiçekli sürprizde bulundu.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Efe Masa ekipleri, Anneler Günü'nde Efeler'de yaşayan annelere çiçekli sürprizde bulundu.


Efeler Belediye personelleri Anneler Günü'nde Efelerli annelere sürprizde bulundu. Şehit anneleri, anne olan sağlık çalışanları olmak üzere birçok noktada çiçek dağıtan ekipler, Anneler Günü'nde bu mutluluğa ortak oldu.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın çiçekli sürpriziyle mutlu olan anneler, Başkan Atay'a şükranlarını iletti.

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