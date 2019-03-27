Efeler Belediyesi'nden bahar konseri

Efeler Belediyesi Umurlu Mahallesi'nde ‘Bahar Konseri' düzenledi. Konsere katılan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ‘felç oldu' dedikodularına, “Bu kadar mı korktunuz Mesut Özakcan'dan?” sözleri ile rakiplerine göndermelerde bulundu.

Umurlu Mahalle Meydanı'nda düzenlenen konserde sahne alan sanatçı Yılmaz Demirtaş seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Meşaleler eşliğinde konser alanına gelen Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan konuşmasında Umurlu halkına müjdeler verdi. Efeler Belediyesi Kadın Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi ile başlayan konsere Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Başkan Adayı Özakcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları, DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, Efeler İlçe Başkanı Muzeffer Yılmaz, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özakcan kendisi hakkında ortaya atılan ‘felç oldu, hastanede yatıyor' dedikodularını sert bir dille yalanladı. Özakcan, “Allah'a çok şükür, sağlığım yerinde. 31 Mart'ta yapılacak seçimler nedeniyle sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar süren yoğun bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Her gittiğim yerde halkımızdan gördüğüm yakın ilgi bütün yorgunluğumu alıyor, hiç yorgunluk hissetmiyorum. Ama birileri dedikodudan medet umuyor. Seçim önü böylesine gerçek dışı sözlerden medet umanlar! Bu kadar mı korktunuz Mesut Özakcan'dan? Rakip de olsak hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz, nezaketi elden bırakmayalım, seçimden sonra yine yüz yüze bakacağımızı unutmayalım” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile iyi diyaloglar içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Özakcan, “Üniversitemiz artık kabına sığmıyor. Önümüzdeki dönemlerde Umurlu Mahallemize de taşmayı düşünürlerse belediye olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” diye konuşarak ADÜ'ye çağrı yaptı.

Özakcan yeniden seçilmeleri halinde yapacakları tüm projelerin hazır olduğunu kaydederek, “Sıfırdan kurduğumuz Efeler Belediyesi ile kamuoyumuzda yüksek oranlarda memnuniyet oluşturduk. Geçtiğimiz 5 yılda nasıl sizin hakkınızı koruyup ayrım yapmadan hizmet verdiysem bundan sonra da sizlerle birlikte olmaya sonuna kadar hazırım. Bizler Efeler halkına hizmet için varız. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, ortak kaygımız vatan olsun, Efeler ilçemiz olsun. Mahallemizde bulunan Süleyman Saltoğlu Stadyumu için bir proje hazırladık. Burada gece maçlarının dahi oynanabileceği modern bir stad haline getireceğiz. Ancak Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık. Umurlu Polis Merkezi'nin de içerisinde bulunduğu binamızı gerekirse yeniden yıkıp merkeze yakışan bir bina kazandıracağız. Kır düğün salonu ve kapalı pazar yeri projelerimizi de gerçekleştirmek üzere çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm projelerimiz hazır. 5 dakikanızı ayırarak vereceğiniz oyunuzun kentimizin 5 yılını, geleceğini etkileyeceğini unutmayın” ifadelerini kullandı.