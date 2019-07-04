Efeler Belediyesinden ‘Çevre Film Günleri'

Efeler Belediyesi, toplumda doğa ve çevre bilincini arttırmaya yönelik olarak Jeotermal enerji santrallerinin sosyal doku ve insan hayatına etkilerini temel alacak ‘Çevre Film Günleri' projesini Ekim ayında gerçekleştirecek.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, seçim döneminde ve sonrasında çevreye zararlı enerji santrallerinin karşısında ve doğanın korunması için faaliyet gösteren derneklerin yanında durarak çevre konularında ki hassasiyeti ile Efeler halkının zarar görmesini, doğanın yok olmasını engelleyecek çalışmalar düzenlemeye devam ediyor.

Başkan Atay yapılacak proje ile ilgili olarak Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda ‘Çevre Film Günleri' proje koordinatörlüğünü yürütecek olan Tahsin İşbilen ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Seçim dönemi katıldığı toplantılar ve verdiği demeçlerde, Efeler'in doğasına zarar veren her türlü organizasyonun karşısında duracağını dile getiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, aynı dönemde verdiği vaatlerden birisi olan film festivalini Efeler Belediyesi'nde hayata geçirecek.

Efeler bölgesinde yaşam kalitesinin gün geçtikçe düşmesine değinen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “JES'ler ile mücadelede halkımız var gücü ile direniyor. Ancak bu direnişi kamuoyu baskısı oluşturabilmemiz için ulusal ve uluslararası mecraya taşımamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da en etkili aracın da sanatın dili ve özellikle sinema olduğunu düşünüyoruz. Buradan hareketle Efelerde Çevre Film Günlerini düzenlemeye başlıyoruz.” diyerek sözlerine devam etti.

“Çevre filmlerinin gösteriminin yanı sıra atölye çalışmaları ile jeotermallerin sosyal dokuya, çevreye ve insana etkilerinin anlatıldığı filmlerin üretilmesini hedeflediklerini belirten Başkan Atay, “ Türkiye ve farklı ülkelerden sinemacıları Efelerde konuk edeceğiz. Meslek odaları, çevre örgütleri ve halkla görüşerek bu konularda senaryolarını hazırlayıp, sonrasında da Efeler'e gelip filmlerini çekecekler. Biten filmleri ise çevre film günlerinde izleyiciye sunacağız. Filmlerin gösterimleriyle aynı zamanda yönetmenlerle birlikte filmlerin söyleşilerini de gerçekleştireceğiz.” dedi.

Proje süresince proje koordinatörlüğünü üstlenecek olan Tahsin İşbilen, uluslararası arenadan ve Türkiye'den projeye katılacak olan ekiplerin, ne ile karşı karşıya olduğumuzu anlamaları için öncelikle gözlem yapacak ve sonrasında çekimlere başlamak üzere ülkelerine ve şehirlerine geri dönüp senaryo hazırlığına gireceklerini belirtti. Katılımcıların alanlarında uzman ve deneyimli kişiler olduklarını belirten İşbilen, ortaya çıkacak çalışmaların uluslararası film festivallerine katılacak nitelikte olacağını belirtti.

‘Çevre Film Günleri'ne katılacak olan ekiplerin belirlenme süreci devam ederken, Ağustos ayında projeye katılacak olan yönetmenler Efeler'e gelerek bölgede oluşturacakları senaryolar için keşif düzenleyecekler. Yönetmenler Efeler'e ekim ayında dönerek çekimleri gerçekleştirecek.