Efeler Belediyesi'nden deprem bilincini arttıran paylaşım

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından en acı şekilde hissettiğimiz eksikliklerden biri de deprem bilinci oldu. Efeler Belediyesi, vatandaşların bu alandaki bilgisini artırmak için sosyal medya hesaplarından bilgilendirici bir paylaşımda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. On binlerce vatandaş yıkılan binaların enkazları altında yaşamını yitirdi. Afetin ardından eksikliği anlaşılan konulardan biri de deprem bilinci oldu. Efeler Belediyesi ekipleri, hayat kurtarıcı bu ihtiyaçların karşılanması için sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Alanında uzman kadro tarafından hazırlanan görsellerde; deprem öncesi, deprem esnası ve sonrasında yapılması gereken davranışlara yer verildi.

Paylaşımın ilk bölümünde; depreme karşı planlı ve hazırlıklı olunması gerektiği ön plana çıkarıldı. Sarsıntı anında düşmesi durumunda ciddi yaralanmalara neden olabilecek eşyaların sabitlenmesi ve deprem çantasının hazırlanması gerekliliğinden bahsedildi. Bunun yanında depremlerin ardından en çok oluşan ikincil felaket olan yangınlara karşı da tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Görsellerin deprem sırasında yapılması gerekenler kısmında ise, çök-kapan-tutun pozisyonuna geçildikten sonra vücudun baş ve ense kısımlarının korunarak güvenli bir noktada beklenilmesi istendi. Deprem anında dışarıda bulunan vatandaşlar için uyarılarda bulunulan bölümlerde ise; enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, binalar ile duvarlardan uzak durulması gerektiği bilgileri yer aldı. Sarsıntı anında arabada bulunulması halinde ise aracın durdurulması ve içinden çıkılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Paylaşımın bu alanında aktarılan bilgilerde; vatandaşların kendi güvenliğinden emin olduktan sonra çevre kontrolü yapması ve yardıma muhtaç kişilerin olup olmadığının belirlenmesi gerekliliği anlatıldı, asansör kullanılmadan binadan çıkılması gerektiği uyarısı yapıldı. Bilgilendirici metinlerin devamında; elektrik, su ve gaz tesisatlarının kontrol edilmesinin ardından vatandaşların en yakın toplanma alanlarına gitmesi gerektiği belirtildi.

Paylaşımın son kısmında ise Efeler'deki 46 adet deprem toplanma alanı adreslerinin efeler.bel.tr adresli internet sitesinden öğrenebileceği ifade edildi.