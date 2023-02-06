Efeler Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım çağrısı

Efeler Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle yardım çağrısında bulundu.

Efeler Belediyesi'nin SMS'le ve sosyal medya hesaplarından Efeler'de yaşayan tüm vatandaşlara gönderdiği metinde acil yardım malzemelerini belirtildi. Yardımların en kısa sürede ve organize şekilde ulaştırılması için Efeler Atatürk Kent Meydanı karşısındaki Uğur Mumcu Parkı'nda kurulacak stant adres olarak gösterildi.

Başkan Mehmet Fatih Atay'ın adıyla gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi;

“Deprem bölgesi yardımlarınızı bekliyor. Ülkemizde yaşanan büyük deprem nedeniyle afet bölgesine ve çevre illere ulaştırılmak üzere göndereceğiniz acil yardım malzemelerini (battaniye, çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı ve ısıtma cihazı vb.) Efeler Atatürk Kent Meydanı karşısında Uğur Mumcu Parkı'ndaki belediyemiz standına getirebilir veya 444 80 09 numaralı telefonumuzdan bize ulaşmanız durumunda adresinizden teslim alabiliriz”