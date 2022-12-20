Efeler Belediyesi'nden deprem tatbikatı

Efeler Belediyesi'nde deprem konulu acil durum tahliye tatbikatı yapılırken, tatbikata Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediyede görevli 18 acil durum üyesi ile personeller katıldı.

Senaryo gereği bugün saat 14.02'de merkezi Efeler ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk sarsıntıda tüm personel çök-kapan-tutun pozisyonu alarak sarsıntının geçmesini bekledi. Sarsıntının geçmesiyle güvenlik personelinin kontrolünde tahliye işlemine başlandı ve tahliye olan personel önceden belirlenmiş olan toplanma alanına geçti. İçerde mahsur kalan personel ve vatandaşlar da Efeler Belediyesi acil durum ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak kurtarıldı. Uygun taşıma usulleriyle önceden belirlenen alana getirilen afetzedeler ambulanslarla hastanelere nakledildi. Bulundukları yerden çıkarılamayacak durumda olanlara ise itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle tatbikat sona erdi.