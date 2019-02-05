Efeler Belediyesinden duygulandıran park açılışı

Efeler Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Parkı açıldı. Şehidin babası Bayram Erdoğdu'nun konuşması herkesi duygulandırdı.

Aydın'a değer katan önemli kişiler ve şehitlerin isimleri açılan parklarda ölümsüzleştirilmeye devam ediyor. Efeler Belediyesi 53'üncü parkını Fatih Mahallesi 1101 sokakta vatandaşların hizmetine sundu. Parkın açılış töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karataş Taşcıoğlu ise 10 yıldır ilk defa mahallelerinde bir kurdele kesildiğini ve Efeler Belediyesi'nin Fatih Kapalı Pazar Yeri başta olmak üzere ihtiyaçları olan her türlü hizmeti verdiğini söyleyerek Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a teşekkür etti.

Açılış töreninde ilk olarak konuşan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu'nun babası Bayram Erdoğdu, oğlunun isminin bir parka verilerek yaşatılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek göz yaşları içerisinde, "Bize bu mutlu günü yaşatan, bizleri onurlandıran parka oğlumun isminin verilmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız Mesut Özakcan olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Asker kökenli bir ailenin gelini olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu ise, "Bir şehidin isminin mahallemdeki bir parka verilmesinden dolayı oldukça mutluyum. Göreve geldiğim süre içerisinde geçen 10 yıldan bu yana mahallemizde ilk defa bir park açılışı yapılarak kurdele kesiliyor. Efeler Belediye Başkanımıza bizlere sunduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu parkı korumak temiz tutmak sadece belediyemizin değil, kullananlar olarak hepimizin görevi" ifadelerini kullanarak mahalle halkının parkı temiz ve bakımlı tutmaları için talepte bulundu.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'da Efeler Belediyesi'nin 5 yıl önce sıfırdan kurulduğunu hatırlattı. o günden bu yana tüm birimleri ile sorunsuz bir şekilde ilçe halkına hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Özakcan, "Kanunlar ile büyükşehir ve ilçe belediyelerin yetkileri görev ve sorumlulukları belirlenmiş durumda. 5 yıl önce hiç bir şeyimiz yokken sıfırdan bir belediye kurduk. Bu parkımız hizmet süremiz içerisinde açtığımız 53'üncü parkımız. Önümüzdeki haftalarda da 4 tane daha açarak park sayımızı arttıracağız" dedi.

Ülkemizin toprak bütünlüğü için canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve şükran ile anarak konuşmasını sürdüren Özakcan, "Şehitlerimizi unutmamak, bizler yaşadığımız sürece onların da isimlerini yaşatmak adına birçok parkımıza şehitlerimizin isimlerini verdik vermeye de devam ediyoruz. Şehitlerimize çok şey borçluyuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu Parkı'nın kurdelesini, şehidin anne, babası ve kardeşleri ile beraber Başkan Özakcan birlikte kesti.