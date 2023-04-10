Efeler Belediyesi'nden edebiyat dünyasına yeni kitap

Aydınlı Yazar Ali Rıza Ertan tarafından kaleme alınan Tedirgin Adam isimli roman, Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından hazırlanarak okuyucularla buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kurulmasını sağladığı Yayın Kurulu çok sayıda nitelikli eserin; ülkenin bilimsel ve kültürel yaşamına katılmasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Ali Rıza Ertan tarafından kaleme alınan Yazar Ahmet Zeki Muslu'nun derlediği Tedirgin Adam adlı kitap, Ertan'ın hayatına ve edebiyat yaşamına dair kesitlerden oluşuyor. Romanda yazarın yaşamındaki olaylar karşısındaki duygu, düşünce ve yorumları da okuyucularla paylaşılıyor. Romanı temin etmek isteyen vatandaşların, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ulaşarak eseri edinebilecekleri bildirildi. Yazarın Çine Lisesi'nden öğrencisi ve yakın dostu olan Ahmet Zeki Muslu, Ertan'dan kalan belgeleri araştırıp derledikten sonra kitabın edebiyat dünyasına kazandırılmasına öncülük etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eserde yer alan cümlelerinde; bir dönem öğrencisi olduğu Ertan'la ilgili hatıraları ve düşünceleri yer alıyor. Atay önsözde şu ifadelere yer verdi; “Tedirgin Adam'ı yayımlamak ilçenin belediye başkanı olarak, kentimizden yetişen bir şair-yazarı yaşatmak benim için bir değerbilirlik ayrıca öğrencisi olarak da bir vefa borcudur. Değerli öğretmenimizi bir kez daha sevgi ile anıyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”