Efeler Belediyesinden eğitime katkı: EFESEM

AYDIN (İHA) – Efeler Belediyesi, ‘Herkes için eşit eğitim' sloganıyla Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) projesini hayata geçirdi.

Beş yıllık yönetimin ‘Sosyal Belediyecilik' anlayışı ile sürdürüleceğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yüksek ücretlerden dolayı okulu haricinde eğitim desteği alamayan öğrencilere EFESEM ile destek olacaklarını açıkladı.

Eğitimde eşitliği sağlamak amacı ile kurulan EFESEM, dar gelirli öğrencilere eğitim desteği sağlayacak ve özel okul öğrencilerine hizmet veremeyecek. Efeler'deki öğrencilerin; eğitim düzeylerini yükseltmek, derslerine ve ödevlerine yardımcı olmak, girecekleri sınavlara önceden hazırlamak ve bunların yanında kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen EFESEM ilkokul üçüncü sınıftan, on ikinci sınıfa kadar olan öğrencilere eğitim verecek.

Beni sadece bir belediye başkanı olarak değil, sizler gibi bu topraklarda yetişmiş bir ağabey olarak görün diyen Başkan Atay, “Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak adına başlattığımız çalışmaların kapsamını önümüzdeki süreçte genişleterek, birçok farklı alanda kurs ve atölyeler oluşturmayı hedefliyoruz. Atatürk ilke ve inkılâplarının ışığında, aydın ufku açık birer Cumhuriyet yurttaşı olma yolculuğunuzda Efeler Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gelişmiş ülkelerde yenilikçi drama eğitimleri alan öğrencilerin başarı oranlarında anahtar bir rol olduğun ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efesem bünyesinde uygulanacak olan aktif eğitim yöntemleri dışında drama dersleri ile öğrencilerin önemli ölçüde farkındalıklarının artacağını belirtti.

Öğrenciler, ders ve sanatsal etkinlikler dışında da yaşlarına uygun olabilecek önemli gün ve haftalara yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek toplumsal farkındalık ve yurt sevgilerini pekiştirecek.

Kayıtların Eylül ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten yetkililer, EFESEM için ön kayıtları almaya başladıklarını belirtti.