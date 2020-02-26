Efeler Belediyesi'nden gastronomi festivali

Efeler Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme” sloganı ile bu yıl birincisini düzenleyeceği Efeler Gastronomi Festivali'ni duyurdu.

Efeler İlçesi ve Ege Bölgesi'nin yöresel yemeklerinin tanıtılacağı aynı zamanda alanında uzman jüriler tarafından değerlendirilecek olan yemek yarışması ile birlikte eğitim, sergi, panel ve tadım çalışmalarının da gerçekleştirileceği 1. Efeler Gastronomi Festivali için Uğur Mumcu Parkı'nda stant kuruldu.

Festival dahilinde gerçekleşecek yemek yarışmalarında 1. gün et yemekleri, 2. gün zeytinyağlı yemekler, 3. gün ise tatlılar değerlendirilecek. Uğur Mumcu Parkı'nda Efeler Belediyesi personelleri tarafından bilgilendirilen vatandaşlar aynı zamanda farklı üç kategori için başvuruda bulunabilecek. Cuma gününe kadar açık olan stantta vatandaşlar üç kategoriden birisine başvuru yapıp yarışmada hünerlerini sergileyebilecek.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenecek olan 1. Gastronomi Festivali ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz festival için oldukça heyecanlıyız. Efeler Belediyesi olarak ilçemizin ve Ege Bölgesi'nin yöresel yemeklerinin tanıtılacağı ve tadılacağı bir festival olacak. Üç gün sürecek olan yarışmaların yanı sıra, vatandaşlarımız kurulacak olan stantları ziyaret ederken verilecek eğitimlere kayıt yaptırarak yöresel yemekler ile ilgili bilgilerini arttırabilecekler. Organizasyonunda sona yaklaştığımız festival için tüm Ege'yi Efeler'e bekliyoruz” dedi.

Yöresel yemeklerin “Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme” sloganı ile tanıtılacağı 1. Efeler Gastronomi Festivali 20 -21 – 22 Mart'ta Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenecek.