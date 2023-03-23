Efeler Belediyesi'nden ibadethanelerde temizlik çalışması

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cami ve cem evlerinde periyodik olarak gerçekleştirdiği hijyen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kentin çeşitli noktalarında bulunan camilerdeki halıları süpüren ekipler, cem evlerinde de yerleri özenle siliyor. İbadethanelerde vatandaşların sıklıkla temas ettiği noktalar ise özenle temizleniyor. Belediyenin hassasiyetle yürüttüğü faaliyetlerinden Efeler halkının büyük bir memnuniyet duyduğu belirtildi.