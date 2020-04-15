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Efeler Belediyesi'nden ilçe esnafına müjde

Efeler Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçe esnafından 3 ay işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almayacağını duyurdu.


Korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü günden bu yana hijyen çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar birçok farklı uygulamayı hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe esnafını da unutmadı. Virüs tedbirleri sebebiyle iş yerlerini kapatan ve bu nedenle ekonomik zorluklarla yüz yüze kalan esnaftan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında işgaliye bedeli ve eğlence vergisi tahakkuku yapılmayacağı açıklandı.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın adıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “Korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında iş yerlerini kapatmış olan esnafımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında işgaliye bedeli ve eğlence vergisi tahakkuku yapılmayacaktır. Sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

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