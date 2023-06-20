İhlas Haber Ajansı

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Efeler Belediyesi'nden kapanan yollara müdahale

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü titiz çalışmalar ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağış nedeniyle Zeytinköy ve Ambarcık ile Aşağı Kayacık, Orta Kayacık ve Yukarı Kayacık mahallelerinde yaşayan vatandaşların tarım arazilerine gitmek için kullandığı yollar kapandı.



Yaşananların ardından vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu mahallelerde çalışma başlattı. Ekiplerin özverili faaliyetleri sonucunda yollar yeniden kullanıma açıldı. Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere teşekkür etti.

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