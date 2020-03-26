Efeler Belediyesi'nden Korona virüse karşı videolu mücadele

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Korona virüs ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Hastalığın ülkemizde görülmesiyle birlikte şehir içi halk otobüslerini, çöp konteynerlerini, kahvehaneler, ibadethaneler ve pazar yerleri gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden Efeler Belediyesi, hazırlanan görsel materyaller ile de halkı bilinçlendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediyesi, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı Aydın Tabip Odası ile ortak çalışma kararı alarak ‘Salgın (Pandemi) Önlemlerine Destek ve Eğitim için Bilimsel Kurul' oluşturmuştu. Oluşturulan kuruldaki bilim insanları, Efeler Belediyesi tarafından hazırlanan videolarda yer alarak vatandaşları virüse karşı bilgilendirdi.

Uzman hekimlerin Korona virüs hakkında bilinmesi gerekenleri, el hijyeninin nasıl sağlanacağını ve virüsten korunma yollarını anlattıkları bilgilendirme videoları, doğru bilinen yanlışların önüne geçerek hastalıkla ilgili yayılan bilgi kirliliğine de engel olmayı amaçlıyor.