İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi'nden Kuşadası'na destek

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görevli 5 personel, İzmir Depremi’nin ardından Kuşadası’nda zarar gören binaların hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görevli 5 personel, İzmir Depremi'nin ardından Kuşadası'nda zarar gören binaların hasar tespit çalışmalarına katıldı.


Merkez üssü İzmir Seferihisar olan deprem sonucunda Aydın Valiliğince gerçekleştirilen Aydın'da Afet Etkisi Belirleme İşlemleri kapsamında ‘kesin hasar tespit' çalışmalarına başlanıldı.


Efeler Belediyesi'nde görev yapan 2 inşaat mühendisi, 1 mimar, 1 inşaat teknikeri ve 1 şoförden oluşan 5 kişilik ekip, afet yaralarının sarılabilmesi amacıyla Kuşadası'nda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Nazilli Belediyesi, Didim Belediyesi, Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 28. Şube Şefliği gibi kurumlarla ortak çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.