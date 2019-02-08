Efeler Belediyesinden Levent Coşkun'a hüzünlü veda

Harita teknikeri, evli ve 2 çocuk babası olan Levent Coşkun için Efeler Belediyesi önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Demokrat Parti adayı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Tüm Yerel-Sen yöneticileri ve üyeleri, çeşitli sendikaların başkanları, belediye başkan yardımcıları, birim amirleri ile belediye personeli katıldı.

Efeler Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde Başkan Özakcan,” Hizmete geldiğimiz günden beri ‘Biriz, Beraberiz, Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla çalıştık, hizmet ettik. Bugün aile bireylerimizden Levent Coşkun kardeşimizi ebediyete uğurluyoruz. Levent Coşkun'a Allah'tan rahmet başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sendika üyeleri ile belediye çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Edilen duaların ardından merhumun cenazesi Şerbetçi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Mezarlığı'nda defnedilmek üzere Efeler Belediyesi önünden uğurlandı.