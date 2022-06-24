İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Efeler Belediyesi'nden Marmaris yangınına destek

Efeler Belediyesi, Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadelede desteğini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kalbimiz Marmaris’te" dedi.

Efeler Belediyesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınıyla mücadelede desteğini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Kalbimiz Marmaris'te" dedi.



Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, ekskavatör, arazöz ve su tankerleri ile yangın bölgesindeki ekiplere destek oluyor. Günlerdir canla başla yangını kontrol altına almaya çalışanlara güç dileyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Kalbimiz Marmaris'te. Bölgede gayret gösteren herkese güç diliyor, yangının bir an önce son bulmasını umuyoruz. Dualarımız can pahasına çalışan ekiplerimizle" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.