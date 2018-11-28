Efeler Belediyesinden öğretmenlere özel konser

Ses Sanatçısı Basri Yılmaz'ın sahne aldığı konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Umurlu Mahallesi Şehit Mahir Yıldırım Konferans Salonu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri'ne Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Sarı, Mehmet Vergili, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Aydın Tüm Engelliler Derneği Başkanı Yüksel Tilki ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeybek gösterileri ile başlayan konsere sahne alan Basri Yılmaz seslendirdiği birbirinden hareketli parçalarla vatandaşlara unutulmaz gece yaşattı. Konser sonunda Aydın Tüm Engelliler Derneği Başkanı Yüksel Tilki tarafından Belediye Başkan Vekili Halis Günday'a kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın şehir dışındaki programları nedeniyle katılamadığını kaydeden Başkan Vekili Günday, “Başkanımız programa yetişemedi ancak tüm vatandaşlara selamlarını iletti. Bizleri bugünlere taşıyan öğretmenlerimize de ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizleri hayata hazırlayan insanlar olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.