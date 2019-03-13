Efeler Belediyesi'nden personele çalışmadan mesai jesti

Aydın Efeler Belediyesi'nde birim müdürleri ile Belediye Başkanı Mesut Özakcan arasında ‘fazla mesai' gerginliği yaşandı. Birim müdürleri yasal bulmadıkları bordrolara imza atmayınca, fazla mesai yapmadıkları halde personele fazla mesai yapmış gibi gösterilen evrakları Belediye Başkan Vekili Hasan Sarı imzalayarak krizi çözdü. Seçim öncesi verdiği sözü yerine getirmek için böyle bir şey yaptığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Personelin maaşını yükselteceğime söz verdim. Maaştaki farkı vermek için bordroya fazla mesai gösterdik" diye konuştu.

Edinilen bilgiye göre; Aydın'da partisi CHP tarafından aday gösterilmeyen CHP'li eski vekil ve Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, “Ben sokakta bırakılacak adam değilim” diyerek Demokrat Partiye geçip buradan Belediye Başkan adayı oldu. Geçtiğimiz hafta belediye personelini toplayıp seçimlerde destek isteyen Başkan Özakçan, düzenlediği ücretsiz Hande Yener konserinde de tüm personelin maaşlarını arttıracağını belirterek seçim sözü verdi.

Bunun üzerine Efeler Belediyesi çalışanlarının maaş bordroları fazla mesai yapmadıkları halde fazla mesai yapmış gibi hazırlanarak birim müdürlerine gönderilip imzalaması istendi. Bordroları kontrol eden birim müdürleri personel fazla mesai yapmadığı halde fazla mesai yapmış gibi gösterildiğini görünce yasal bulmadıkları bordroları imzalamadı. Yaşanan gerilime rağmen Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan birim müdürlerini ikna edemeyince personelin maaş bordrolarını Belediye Başkan Vekili Hasan Sarı imzaladı.

Yaşanan olayı doğrulayan ancak seçim dönemlerinde bu tür olayların yaşanabildiğini belirten Efeler Belediyesi Özel Kalem Müdürü Abdülkadir Baş, seçim arefesinde bu tür haberlerin yapılmasını doğru bulmadıklarını belirtti.

"Yasal olmayan bir şey yapmadım sözümü tuttum"

Olayı doğrulayan ve yasal olmayan bir şey yapmadığını belirten Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Maaşları arttıracağız diye söz verdik. Ancak bu maaş artışına yönelik farkı personele veremedik. Bu nedenle personele farklı vermek için personelin bordrosuna mesai girdik. Verdiğimiz sözü tutmak ve olayın zeminini oturmak için bu sistemi uyguladık" dedi.