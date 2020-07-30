İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele eğitimi

Efeler Belediyesi çalışanlarına haşerelerle daha etkin mücadele için ’Biyosidal Ürün Uygulama’ eğitimi verildi.

Efeler Belediyesi çalışanlarına haşerelerle daha etkin mücadele için 'Biyosidal Ürün Uygulama' eğitimi verildi.


Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlara 'Vektörle Mücadele Kapsamında Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi' verildi. Eğitimde sivrisinekler, larvalar, hamam böcekleri ve diğer kent zararlıları ile mücadelede yeni gelişmeler, teknikler ve izlenecek yöntemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.


Kentte haşerelerle mücadelede daha iyi sonuçlar doğuracağına inanılan eğitimler, Biyolog Tuğçe Güleryüz Ercan ve Yudum Turunçoğlu tarafından 2 bölümde gerçekleştirildi. Soru-cevap şeklinde geçen 2'nci bölümle son bulan eğitimin ardından Belediye Sağlık İşleri Müdürü Müdürü Dr. Eralp Atay, Tuğçe Güleryüz Ercan ve Yudum Turunçoğlu'na verdikleri eğitim için teşekkürlerini ileterek hediyelerini takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.