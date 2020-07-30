Efeler Belediyesi'nden personele haşerelerle mücadele eğitimi

Efeler Belediyesi çalışanlarına haşerelerle daha etkin mücadele için 'Biyosidal Ürün Uygulama' eğitimi verildi.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çalışanlara 'Vektörle Mücadele Kapsamında Biyosidal Ürün Uygulama Eğitimi' verildi. Eğitimde sivrisinekler, larvalar, hamam böcekleri ve diğer kent zararlıları ile mücadelede yeni gelişmeler, teknikler ve izlenecek yöntemler hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kentte haşerelerle mücadelede daha iyi sonuçlar doğuracağına inanılan eğitimler, Biyolog Tuğçe Güleryüz Ercan ve Yudum Turunçoğlu tarafından 2 bölümde gerçekleştirildi. Soru-cevap şeklinde geçen 2'nci bölümle son bulan eğitimin ardından Belediye Sağlık İşleri Müdürü Müdürü Dr. Eralp Atay, Tuğçe Güleryüz Ercan ve Yudum Turunçoğlu'na verdikleri eğitim için teşekkürlerini ileterek hediyelerini takdim etti.