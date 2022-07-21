Efeler Belediyesi'nden sıcak havalarda serinleten ikram

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda yapılan limonatalar, ilçedeki parklarda vatandaşlara dağıtıldı. Efe Halk Masa ekiplerinin güğümle ikram ettiği limonatalar vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Başkan Atay'a teşekkür eden Efelerliler “Bu sıcak havalarda içimizi serinleten Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz” dedi.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü limonata ikramının devam edeceğini belirten Başkan Atay, limonataların yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda çalışan kadın çalışanlar tarafından tamamen el emeği ile üretildiğini belirtti.