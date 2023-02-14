İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Efeler Belediyesinden vatandaşlara bina güvenliği uyarısı

Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, binaların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek muhtemel müdahalelere karşı vatandaşları uyardı.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti ve 10 ilde yüzlerce bina moloz yığınına döndü. Yaşanan acı tablonun ardından yurdun dört bir yanındaki vatandaşlar, binalarının güvenliği konusunda endişe duymaya başladı. Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Vatandaşlara SMS gönderilerek ve sosyal medya aracılığıyla yapılan duyurularda, binaların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek bir müdahale durumunda vatandaşların 444 80 09'u arayarak Efeler Belediyesine bilgi vermeleri istendi.


Duyuru metninde, “Binalarında taşıyıcı sistemine sonradan müdahale edildiği, kolon kesildiği, duvar yıkıldığı, döşeme boşluklarının açıldığını düşünen vatandaşlarımızın ivedilikle Efeler Belediye Başkanlığı 444 80 09 numaralı telefonumuza bildirmelerini önemle rica ederiz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.