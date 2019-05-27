Efeler Belediyesinden vergi hatırlatması

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2019 yılı Emlak ve Çevre Vergisi birinci taksit ödemeleri Efeler Belediyesi tarafından tahsil edilmeye devam ediyor. Belediye yetkilileri, vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için, 31 Mayıs Cuma gününe kadar vergilerin ödenmesi gerektiğini hatırlattı.

Belediyelere ödenmesi gereken 2019 yılına ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi birinci taksitlerinin son ödeme tarihi 31 Mayıs Cuma günü sona erecek. Efeler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için vergilerini belirtilen tarihten önce mutlaka ödemeleri istendi.

“Son Güne Kalmayın”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, vatandaşların ödemelerini zorlanmadan yapabileceklerini ifade ederek, “Efeler Belediyesi tahsilat servisinde ödemeler devam ediyor. Fakat son hafta olması sebebi ile yoğunluk artmış durumda. Belediyeye gelmeden, internet sitemizin online işlemler bölümünden de ödemelerini yapabilirler” dedi.

31 Mayıs 2019 tarihinden sonra ödenecek Emlak Vergileri ve işyerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi'ne gecikme faizi uygulanacağını hatırlatan yetkililer, “ Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir” dediler.

Ödemelerini son haftaya bırakan vatandaşlar Efeler Belediyesi tahsilat servisi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vergilerin son ödeme tarihin yaklaşması üzerine belediyedeki yoğunlukta da artış olduğunu söyleyen yetkililer, “Vatandaşlarımız vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi belediyemizin internet sitesi olan E- Belediye'de kredi kartlarına taksit yaptırarak ödeyebilirler. Ayrıca Efeler Belediyesi'nin Halk Bankası Merkez Şubesi, IBAN: TR 210001200953300007000076 hesabına ve 11272119 posta çeki hesap numarasına ödeme yapabilirler” dediler.