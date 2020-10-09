İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Efeler Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 258 milyon TL oldu

Efeler Belediyesi’nin, 2021 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Efeler Belediyesi'nin, 2021 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediyenin 2021 tahmini bütçesi 258,774 milyon TL oldu.


Efeler Belediye Meclisinin, Ekim ayı toplantısının 2. birleşimi Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Atay, 11 gündem maddesinin görüşüldüğü meclise, 2021 yılı bütçesi ve performans programını sundu.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Plan Bütçe Komisyonu'nun raporu doğrultusunda Efeler Belediyesi'nin 2021 yılı tahmini bütçesini kabulü yönünde oylamaya sundu. Efeler Belediyesi'nin, 2021 tahmini bütçesi 258,774 milyon TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2021 Gelir Ücret Tarifesinin görüşüldüğü Ekim Ayı ikinci oturumunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın önerisiyle ilçe belediyelerinin alması gereken katı atık bedeline Efeler ilçesinde 2020 yılında olduğu gibi zam yapılmamasına meclis üyelerinin oylarıyla karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.