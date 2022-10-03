Efeler Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi belli olacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 2023 yılı bütçesi oy birliği ile komisyona havale edildi. Komisyondan çıkacak karar doğrultusunda belediyenin 2023 yılı bütçesi belli olacak.

Efeler Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısının birinci oturumu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 1'i gündem dışı olmak üzere 11 gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündem en dikkat çeken maddesi ise belediyenin 2023 yılı bütçesinin görüşülmesi oldu. Efeler Belediyesi'nin 2023 yılı Gelir Ücret Tarifesi ile ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Komisyon kararının ardından meclis toplantısının ikinci oturumunda belediye bütçesi netlik kazanacak.

Efeler Belediyesi Kent Orkestrası kurulması konusu ile ilgili görüşülen gündem maddesi ise oy birliği ile Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonu'na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 5 Ekim 2022 saat 10.00'da tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.