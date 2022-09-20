Efeler Belediyesi'nin fabrikasında ürünler çeşitleniyor

Efeler'in tarımına değer kazandırmak için ortaya koyduğu çalışmalarla örnek projelere imza atan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmete açtığı Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen ürünler çeşitleniyor.

Sadece kadınların istihdam edildiği tarımsal ürün fabrikasında üretilen; enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar konserveleri, şevketi bostan, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi ürünlere bir yenisi daha eklendi. Gödrenli Mahallesi'ndeki Efeler Belediyesi'ne ait 29 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilip hasat edilen domatesler fabrikada işlenmeye başladı. Domateslerin bir bölümü kurutulurken, bir bölümü de kadın çalışanların emekleriyle domates konservelerine dönüşüyor.

Üretilen menemenlik domates konservesi, doğranmış yemeklik domates konserveleri ile kurutulmuş domatesler Efeler halkının sofralarında yerini alacak. Fabrikada üretilen tüm ürünler Efe Bakkal'da uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulurken, yakın zamanda aktif hale gelecek olan internet sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışı yapılabilecek.