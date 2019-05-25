Efeler Belediyesinin iftar buluşmaları İstiklal 'de devam etti

Fatih Atay, iftar yemeklerinde vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri'nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeklerinde 24 Mayıs 2019 Cuma günü durak İstiklal Mahallesi'ydi. Mahallelinin yoğun katılım gösterdiği iftar yemeğinde, ramazan ayının başından beri vatandaşla iftarlarda buluşan Fatih Atay, İstiklal'de mahalleliyle bir araya geldi.

Kurulan iftar sofralarının, halkın taleplerini dinlemek ve yerinde çözüm sunmak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Atay, “Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayıdır. Bizler soframızı paylaşarak, en büyük birliği ortaya koyuyoruz. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi çalışanları adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız ve ben sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına hafta sonları dahil olmak üzere yoğun mesailer harcıyoruz. Bu mesailer hepimiz için, Efeler halkı için” dedi.

Mahalleli Pazar yeri konusunda çektikleri sıkıntıları dile getirirken, Fatih Atay, “Pazar yeri konusunda talepleriniz olduğunu muhtarımız bana iletti. Kapalı Pazar yerleri konusunda gerekli yerlerde, uygun alan bulunduğu takdirde işlevsel ve fonksiyonel olacak şekilde yapılacağını seçim zamanında dile getirmiştim. Muhtarımız ile birlikte sizleri memnun edecek yer tespitini gerçekleştirdikten sonra, kapalı Pazar yerinin çalışmalarına başlayacağız.” dedi.

Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek iftar yemeklerinde cumartesi günü İstiklal ve Emirdoğan Mahalleleri'nde, pazar günü Mesudiye Mahallesi'nde kurulacak çadırlarda vatandaş hizmetten faydalanmaya devam edecek.